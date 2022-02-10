«Я осталась честна перед собой»: Ким Кардашьян — о разводе с Канье Уэстом

Ким Кардашьян впервые публично заговорила о разводе с Канье Уэстом. Модель не делает резких высказываний и продолжает относиться к этой теме философски.

«Я должна больше всех поддерживать бывшего мужа в глазах своих детей. Я долгое время делала других людей счастливыми, а за последние два года я приняла твердое решение осчастливить себя. Даже если эти изменения привели меня к разводу, я осталась честна перед собой. Пятый десяток — это время, чтобы выбрать себя. Выбрать правильное питание, режим и тренировки. Отписываться, если мне что-то не нравится в Instagram. Я собираюсь больше веселиться, проводить время с детьми и с людьми, которые делают меня счастливой», — заявила Кардашьян в интервью Vogue.

В фотосессии для модного издания приняли участие четверо детей пары. После выхода номера Канье Уэст выложил снимки в своем микроблоге, оставив отчаянное послание.