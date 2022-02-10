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«Я осталась честна перед собой»: Ким Кардашьян — о разводе с Канье Уэстом

Модель снялась для обложки модного журнала вместе с детьми.

«Я осталась честна перед собой»: Ким Кардашьян — о разводе с Канье Уэстом
Ким Кардашьян. Фото: globallookpress.ru

Ким Кардашьян впервые публично заговорила о разводе с Канье Уэстом. Модель не делает резких высказываний и продолжает относиться к этой теме философски.

«Я должна больше всех поддерживать бывшего мужа в глазах своих детей. Я долгое время делала других людей счастливыми, а за последние два года я приняла твердое решение осчастливить себя. Даже если эти изменения привели меня к разводу, я осталась честна перед собой. Пятый десяток — это время, чтобы выбрать себя. Выбрать правильное питание, режим и тренировки. Отписываться, если мне что-то не нравится в Instagram. Я собираюсь больше веселиться, проводить время с детьми и с людьми, которые делают меня счастливой», — заявила Кардашьян в интервью Vogue.

В фотосессии для модного издания приняли участие четверо детей пары. После выхода номера Канье Уэст выложил снимки в своем микроблоге, оставив отчаянное послание.

«Господи, пожалуйста, верни мою семью обратно», — написал рэпер в своем Instagram.
В 2014 году перед свадьбой с Ким Кардашьян Канье Уэст умолял Анну Винтур опубликовать на обложке Vogue их свадебные фото. Тогда для шоу-бизнеса она была всего лишь участница реалити-шоу. Сейчас она стала кумиром миллионов.

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