«Останавливалась в его доме»: Канье Уэст пытается вернуть бывшую жену, встречаясь с другой

Канье Уэст пытается вернуть бывшую жену Ким Кардашьян и встречается с новой девушкой. 22-летняя модель Винетрия часто проводит время с рэпером и несколько раз оставалась в его доме.

«Канье все еще тусуется с моделью, но он также пытается вернуть Ким. Ему нравится компания Винетрии, и он продолжает приводить ее в круг своих друзей. За последний месяц она несколько раз останавливалась в его доме, и ее приглашали на светские мероприятия», — рассказали из окружения Уэста изданию E!News.

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Также инсайдеры рассказали, что речи о каких-то романтических отношениях здесь не идет. Друзьям просто нравится проводить время вместе.

Канье уже несколько раз заявлял, что хочет сохранить брак. В ежегодной видеомолитве на День Благодарения в своем Instagram Уэст рассказал, что считает себя виновным в разводе с Кардашьян, и единственное, о чем он сейчас мечтает, — вернуться к Ким.

Тем временем Ким Кардашьян уже подала на развод и встречается с Питом Дэвидсоном.

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