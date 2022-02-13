Сложно узнать: старший сын Водяновой показал, как модель выглядела в начале карьеры

Лукас Портман нашел кадры, на которых его маме всего 24 года.

Наталья Водянова является известной моделью. Она уже в 17 лет начала строить карьеру в Париже. Однако выросла Наталья в простой семье в Нижнем Новгороде и даже ушла после 9 класса, чтобы помогать маме.

Она признавалась, что никогда не мечтала добиться такого успеха. Но теперь модель дружит с именитыми кутюрье, снимается в рекламе и является желанной гостьей на светских раутах.

Уже почти два года Водянова состоит в браке с Антуаном Арно, но встречаться они начали больше 10 лет назад. У пары подрастают сыновья: Максим и Роман.

Также у модели есть дети от прошлых отношений с британским аристократом Джастином Портманом: Лукас, Нева и Виктор. Старший сын уже учится в университете в США, но порой приезжает к маме. Лукас в прошлом году запустил свой бренд одежды.

По всей видимости, о скучает по маме. Молодой бизнесмен поделился архивными фото, на которых Водяновой всего 24 года. Она без макияжа и халате готовится к покажу. Рядом с ней пятилетний первенец.

«Наверное, я всегда была Модным малышом — Calvin Klein S/S 2006» — написал он.

Поклонники поразились тому, как выглядел Лукас. Но многие с трудом узнали и его маму. Пользователи Сети посчитали, что со временем она стала еще привлекательнее. «Такая бледная», «Ох, а тут кожа неидеальная», «Теперь выглядит еще лучше, просто магия», «Не узнала сразу», — стали писать подписчики.

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