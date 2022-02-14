«Он ее содержит»: Волочкову публично обвинили в романе с женатым миллионером

Анастасия Волочкова уже давно стала популярной персоной. Примечательно, что она раньше выступала в Большом театре, а теперь в обществе чаще обсуждают не ее выступления, а личную жизнь.
Анастасия не раз оказывалась в суде. Еще чаще ей приписывают романы с известными людьми. Она заверяет, что только мужчина с достатком может ее покорить, но в этом году звезда провела отпуск с банщиком Сергеем.
Однако роман Волочковой оказался не долгим. Вскоре после отдыха на Мальдивах мужчина записал видео, на котором намекнул, что избранница повела себя не лучшим образом, поэтому простить он ее не может. А теперь Дарья Пирязева пришла в студию «На самом деле» и обвинила балерину в том, что она увела у нее мужа — миллионера Романа Пирязева.
«Я обвиняю ее в том, что она является любовницей моего мужа. Я считаю, что он ее содержит. Я узнала, что он подарил ей на день рождения серьги за 7 миллионов рублей. также я обнаружила фото Насти у нас на квартире, которую мы сдаем. В сторис была фотография, на которой Настя сидит в кресле, которое стоит в нашей квартире», — поделилась Дарья.
Она призналась, что муж знал балерину еще до свадьбы и дружит с ней много лет. Но последние события насторожили светскую львицу. Но выяснилось, что из-за Волочковой в 2012 году они уже едва не расстались. Пирязева отметила, что Роман восхищается балериной. Она также видела машину артистки у дачи, в которую в тот день так и не смогла войти.
В студии Анастасия много смеялась. Она впервые за пять лег согласилась пройти детектор лжи. Балерина отметила, что ей многие мужчины дарят дорогостоящие подарки. Она заверила, что знает миллионера, но не состоит с ним ни в каких отношениях, кроме дружеских.
В студии напомнили, что ранее Волочкову уже обвиняли в связи с женатыми мужчинами. На это блондинка ответила, что сама решает с кем спать. Более того, она заявила, что женам нужно следить за собой, чтобы мужчины от них не уходили к другим.
«Я видела его несколько раз в своей жизни. Если он мои фотографии вешает на сцене, то я могу только себе поаплодировать стоя», — сказала звезда.
«С Сережей был не разрыв. Мы оба понимали, что это курортный роман. Я понимаю, что мы не были бы вместе», — так она сказала про свои последние отношения.
Когда миллионер пришел в студию, то подарил. Волочковой роскошный букет, а жене всего несколько розочек. Это поразило гостей в студии. Однако проверка на детекторе лжи показала, что балерина не состояла в интимной близости с Романом. Однако артистка заявила, что все ответят за то, что назвали ее содержанкой. После поклона она удалилась, не желая слушать критику в свой адрес.
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