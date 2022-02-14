«Он ее содержит»: Волочкову публично обвинили в романе с женатым миллионером

Балерина впервые за пять лет согласилась пройти проверку на ложь. Она увиделась с Дарьей Пирязевой, которая уверена, что ее муж содержит артистку и подарил ей серьги за 7 миллионов рублей.

Анастасия Волочкова уже давно стала популярной персоной. Примечательно, что она раньше выступала в Большом театре, а теперь в обществе чаще обсуждают не ее выступления, а личную жизнь.

Анастасия не раз оказывалась в суде. Еще чаще ей приписывают романы с известными людьми. Она заверяет, что только мужчина с достатком может ее покорить, но в этом году звезда провела отпуск с банщиком Сергеем.

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Однако роман Волочковой оказался не долгим. Вскоре после отдыха на Мальдивах мужчина записал видео, на котором намекнул, что избранница повела себя не лучшим образом, поэтому простить он ее не может. А теперь Дарья Пирязева пришла в студию «На самом деле» и обвинила балерину в том, что она увела у нее мужа — миллионера Романа Пирязева.

«Я обвиняю ее в том, что она является любовницей моего мужа. Я считаю, что он ее содержит. Я узнала, что он подарил ей на день рождения серьги за 7 миллионов рублей. также я обнаружила фото Насти у нас на квартире, которую мы сдаем. В сторис была фотография, на которой Настя сидит в кресле, которое стоит в нашей квартире», — поделилась Дарья.

Она призналась, что муж знал балерину еще до свадьбы и дружит с ней много лет. Но последние события насторожили светскую львицу. Но выяснилось, что из-за Волочковой в 2012 году они уже едва не расстались. Пирязева отметила, что Роман восхищается балериной. Она также видела машину артистки у дачи, в которую в тот день так и не смогла войти.

В студии Анастасия много смеялась. Она впервые за пять лег согласилась пройти детектор лжи. Балерина отметила, что ей многие мужчины дарят дорогостоящие подарки. Она заверила, что знает миллионера, но не состоит с ним ни в каких отношениях, кроме дружеских.

В студии напомнили, что ранее Волочкову уже обвиняли в связи с женатыми мужчинами. На это блондинка ответила, что сама решает с кем спать. Более того, она заявила, что женам нужно следить за собой, чтобы мужчины от них не уходили к другим.

«Я видела его несколько раз в своей жизни. Если он мои фотографии вешает на сцене, то я могу только себе поаплодировать стоя», — сказала звезда. «С Сережей был не разрыв. Мы оба понимали, что это курортный роман. Я понимаю, что мы не были бы вместе», — так она сказала про свои последние отношения.

Когда миллионер пришел в студию, то подарил. Волочковой роскошный букет, а жене всего несколько розочек. Это поразило гостей в студии. Однако проверка на детекторе лжи показала, что балерина не состояла в интимной близости с Романом. Однако артистка заявила, что все ответят за то, что назвали ее содержанкой. После поклона она удалилась, не желая слушать критику в свой адрес.

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