«Это Олег вернулся?»: Анастасия Волочкова заинтриговала кадром с очередным мужчиной

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram поделилась кадром с неким мужчиной, которого пользователи сразу же приписали ей в новые любовники.
«Желаем всем прекрасного дня», — заявила танцовщица, оставив интригу, кто находится около нее на фотографии.
«Уже не смешно», «Анастасия, это Олег вернулся?», «Я в шоке, что это вижу», «Что же такое происходит с вами, Анастасия?», — стали задавать пользователи вопросы танцовщице.
Напомним, что Анастасия Волочкова не так давно рассталась с банщиком Сергеем. До этого у нее были отношения с неким Олегом, которого она показывала пользователям «по частям». Как уверяла танцовщица, с ним она также рассталась.
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