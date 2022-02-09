«Это Олег вернулся?»: Анастасия Волочкова заинтриговала кадром с очередным мужчиной

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram поделилась кадром с неким мужчиной, которого пользователи сразу же приписали ей в новые любовники.

«Желаем всем прекрасного дня», — заявила танцовщица, оставив интригу, кто находится около нее на фотографии.

«Уже не смешно», «Анастасия, это Олег вернулся?», «Я в шоке, что это вижу», «Что же такое происходит с вами, Анастасия?», — стали задавать пользователи вопросы танцовщице.

Напомним, что Анастасия Волочкова не так давно рассталась с банщиком Сергеем. До этого у нее были отношения с неким Олегом, которого она показывала пользователям «по частям». Как уверяла танцовщица, с ним она также рассталась.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.