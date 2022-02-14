Просто вау! Волочкова на День Валентина заинтриговала фото с высоким и накаченным мужчиной

Анастасия Волочкова не перестает удивлять своих поклонников своими любовными историями и фотографиями с бойфрендами.

После разлуки с банщиком Сергеем, которого артистка обвинила в предательстве и пиаре, она неожиданно для публики выставила кадры со своим бывшим мужчиной по имени Олег. Правда некоторые фолловеры тогда предположили, что это старые снимки. А показала, дескать, их звезда, чтобы подразнить свою недавнюю любовь.

И вот опять очередной пост, и очередное удивление народа – Анастасия выложила в соцсети кадр с другим мужчиной, накаченным и высоким. Но с прикрытым букетом лицом.

«Мы поздравляем всех с Днем влюбленных! Любить и быть любимой — это счастье! Благодать моя и в том, что вселенная не дает мне возможности быть одной», — подписала она фото.

А как считаете вы, кто скрывается под розами?

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