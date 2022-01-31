«Я полюбила и его сына»: Волочкова написала прощальное письмо после болезненного расставания с бойфрендом

Сергей, по словам балерины, хотел только пропиариться на ее имени.

Анастасия Волочкова сообщила своим поклонникам, что рассталась со своим бойфрендом Сергеем, с которым познакомилась на «Давай поженимся!». Балерина сказала, что он удалил все их совместные фотографии из своего Instagram, а все, что он хотел от нее – это получить бесплатный пиар.

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«В моей душе разочарование и отчаяние. Простите…. Это было прекрасное совместное с Сережей и его сыном празднование Нового года и наше романтическое путешествие на Мальдивы, я светилась от счастья! Вы все это замечали! Я очень полюбила Сережу за его отношение ко мне. Я также полюбила и его сына», — призналась Волочкова.

Несмотря на обиду, звезда решила остаться с ним на хорошей волне.

«Он замечательный человек! Просто поймите, мы с Сережей остаемся людьми по отношению друг к другу! Потому что те эмоции, которые нас захлестнули, это дар Бога! И не многим посылается такая благодать! Я полюбила его всем сердцем! Но таковы обстоятельства… Мы вынуждены перевести наши отношения романтические в русло дружбы», — сказала знаменитость.

Анастасия призналась, что ей сейчас очень горько и она не представляет, как ей забыть своего Сергея.

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