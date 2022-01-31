«Поступки, за которые не прощаю»: бывший возлюбленный Волочковой высказал свою версию их расставания

Анастасия Волочкова сообщила своим почитателям, что рассталась со своим Сергеем. По словам балерины, все, что он хотел от нее — это пропиариться на ее имени. Также звезда назвала бывшего бойфренда предателем.

При этом артистка признала, что по-прежнему очень любит его, но расстается с ним на дружеской волне. Она попросила не пятнать его имя, поскольку в любом случае относится к экс-бойфренду хорошо.

Сергей тоже не стал молчать и записал в своем Instagram обращение, где выдвинул свою версию расставания.

«Человек совершил такие поступки, за которые я не прощаю. Поэтому вчера я написал ей: «Настя, мы расстаемся». А сегодня я увидел человека, который изображает из себя жертву. Не знаю, нормальные люди после таких вещей извиняются или молчат. Но строить из себя жертву? Просто смешно!» — сказал загадками Сергей.

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