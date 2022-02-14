Без малышки Агаты: Джанабаева без макияжа в роскошном сером полувере предстала с Меладзе в отеле

Певица и актриса Альбина Джанабаева поделилась красивым видео в сторис микроблога. В кадре она запечатлела себя и мужа, известного музыканта Валерия Меладзе в лобби-баре роскошного отеля.

Судя по всему, звездные супруги вырвались на отдых вдвоем в одну из европейских стран. А их младшие дети — дочка Агата и сын Лука — остались дома с нянями. По крайней мере, на видео наследников нет.

Альбина Джанабаева появилась в кадре сначала одна. Звезда оделась весьма по-простому. Альбина Джанабаева облачилась в серый уютный полувер и не стала наносить макияж.

Через секунду Альбина Джанабаева показала в кадре и Валерия Меладзе. Он в этот момент был увлечен своим телефоном.

«Какое интересное место», — сказала Альбина Джанабаева, показывая поклонникам лобби-бар отеля.

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