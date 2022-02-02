«Мне вчера рукоплескал зал!»: Меладзе не побрезговал помыть посуду за Альбиной, но от обиды утирал слезы полотенцем

Альбина Джанабаева «подловила» Валерия Меладзе за домашними делами на кухне. Причем любимец публики предстал в кадре в весьма растрепанном виде: растянутая футболка, всклокоченные седые волосы и очки на носу. Обычно на своих шоу певец появляется одетым с иголочки, всегда во всем отглаженном, в лоске и шике. А тут такой домашний перфоманс. Однако фанаты были приятно удивлены тем, что музыкант не брезгует мыть после себя посуду.

Супруги сняли комичный ролик, показав, как Меладзе, утирая слезы полотенцем, молча моет посуду на кухне. При этом певец напомнил своей второй половинке, что он звезда и на его концертах всегда аншлаг. Правда, никакого впечатления на Альбину это показное хвастовство не произвело.

«Да, я за собой мою посуду — это нормально!» — скромно отметил Меладзе. «Помой, пожалуйста, чашку», — тут же попросила мужа Альбина. «Ты ничего не перепутала, я звезда! Мне вчера рукоплескал зал! А ты говоришь, помой посуду», — сетовал певец, обиженно утирая слезинки полотенцем. «Чашку помой, пожалуйста», — повторила Джанабаева, посмеиваясь над мужем.

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