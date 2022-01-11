«Как снег хрустит»: Джанабаева в шапке-ушанке и пуховом комбинезоне прогулялась с дочкой по саду

Альбина Джанабаева является бывшей солисткой группы «ВИА Гра». Она долгое время скрывала свой роман с Валерием Меладзе. Но потом влюбленные сыграли свадьбу. Тогда певица уже растила сына Константина.

А также у них родился сын Лука. Артист снова стал отцом в 2021 году. Тогда Альбина подарила ему дочку Агату. Для Меладзе этот ребенок стал шестым, так как у него есть дочки от первого брака.

В последнее время Джанабаева наслаждается идиллией. Она ездила отдыхать с мужем в Италию. А не так давно певица показала, как проходят ее каникулы. Муж помогает ей нянчить крохотную наследницу.

Но на прогулках в мороз артистка любит наслаждаться тишиной. На этот раз Альбина запечатлелась в заснеженном саду с коляской, в которой спала Агата. Сама певица была в пуховом комбинезоне ультрамаринового цвета и шапке-ушанке в тон.

«Слышите, как снег хрустит под ногами?» — отметила звезда.

Поклонники пришли в восторг от трогательных кадрах. Многие отметили, что Джанабаева похорошела. Подписчики посчитали, что она расцвела. «Какая прелесть», «Это счастье», «Какая вы красивая», «Агаточка спит сладко», «Вы идеальная мама», «Кадры, как из сказки», «Это просто чудесно», «У вас так красиво, прям все в снегу», «Очень стильно! Цвета вам идут», «Такая кожа сияющая», — прокомментировали видео пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.