Нарядные и счастливые: Навка поделилась трогательными кадрами с Песковым

В День святого Валентина фигуристка решила опубликовать снимки, на которых предстала с возлюбленным.

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она уже давно не выступает на соревнованиях, но создает красочные шоу. Примечательно, что спортсменка регулярно появляется на вечеринках и светских раутах.

Однако она предпочитает свободное время посвящать семье. Спортсменка растит дочку Надежду, которая пошла по ее стопам. Малышка стала фигуристкой, а также занимается музыкой и балетом.

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Навка счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Возлюбленный зачастую поддерживает ее во время выступлений. Примечательно, что фигуристка редко делится семейными кадрами.

Но 14 февраля она поделилась подборкой кадров, на которых запечатлена с мужем на отдыхе, а также во время прогулок и праздников. Татьяна то позировала в шапке, то в вечернем платье. И каждый раз она с нежностью обнимала возлюбленного.

Поклонники осыпали Навку комплиментами. Многие отметили, что они гармоничная пара. «Любви и счастья вашей прекрасной семье», «Классные. Обожаю эту пару», «Столько счастья», «Какая Татьяна красивая», «Ценно и дорого, когда такая поддержка рядом», «Вы очень гармонично смотритесь вместе», «Ох, какие классные», «Вы даже на прогулке в шапках словно сияете», — стали писать пользователи Сети.

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