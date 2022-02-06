А коса до талии: Навка запечатлела семилетнюю дочку Пескова в юбке-пачке за готовкой

Фигуристка показала, как веселится ее наследница. Они побывали на празднике.

Татьяна Навка является одной из самых известных фигуристок в России. Олимпийская чемпионка уже не участвует в соревнованиях. При этом она создает ледовые представления и регулярно снимается в шоу «Ледниковый период».

Свободное время спортсменка посвящает семье. Вместе с мужем Дмитрием Песковым она воспитывает дочку Надежду. Малышка тоже занимается фигурным катанием.

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Примечательно, что Навка часто хвастается тем, как наследница поет и играет на пианино. Девочка даже учит китайский язык. А вот 5 февраля фигуристка сводила малышку на вечеринку.

На детском празднике Надежда была в футболке с пайетками и юбке-пачке. Ее волосы были заплетены в косичку, которая спускалась до талии. Девочка поиграла со сверстниками и даже сама приготовила пиццу. На ней был фартук.

Татьяна призналась, что следит за питанием дочки, но на празднике позволила ей попробовать все, что Надежда сама готовила и даже сладости.

Поклонники восхитились тем, какая у пары растет дочка. Многие поразились тому, как она похожа на папу. «Копия папы», «Доченька копия папа! Маленькая принцесса!», «Очаровательны и мама, и дочь», «Ну папина дочка», «Какая старательная кроха», «Молодец Танюша, доча должна чувствовать любовь своей мамы», «Такая нарядная», «Волосы роскошные», — прокомментировали пост подписчики.