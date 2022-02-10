Будет братик или сестренка? Дочка Навки и Пескова сделала неожиданное признание

Надежда Пескова дала первое интервью. Она рассказала, о чем мечтает, а также, что любит есть. Но другие слова девочки многих удивили.

Татьяна Навка является не только фигуристкой, но и заботливой мамой. Она уже давно достигла больших успехов в карьере и даже стала олимпийской чемпионкой.

Теперь спортсменка все чаще снимается в разных проектах и каждый год создает свои ледовые шоу. Часто ее приходит поддержать муж Дмитрий Песков. Маленькая дочка супругов, Надежда, тоже занимается фигурным катанием, а также балетом, играет на фортепиано, поет и изучает иностранные языки.

Обычно Навка дает интервью, но на этот раз развернутые ответы дала семилетняя Надежда. Она сидела в машине и без стеснения призналась, что ей нравится в фигурном катании делать прыжки, но двойной аксель она пока не умеет делать, зато ей нравится лутц.

Более того, кроха мечтает стать тренером по фигурному катанию. Однако ее самой заветной мечтой является есть много конфет и победить на Олимпийских играх.

Недавно Татьяна рассказала, что ограничивает ребенка в сладостях и вредной еде. Даже газированную воду Надежде не всегда разрешают пить.

«Кроме фигурного катания, я люблю в куклы поиграть, мультики посмотреть, конфеты покушать. Я люблю школу, растяжку и танцы», — поделилась она.

Однако еще более удивительным оказался ее ответ на вопрос, будет ли у нее еще братик или сестренка.

«Я думаю, что да», — заявила Надежда.

Также кроха поделилась своими предпочтениями в еде. Оказалось, что один фрукт она не любит.

«Я не люблю авокадо! Ненавижу. И мороженое со вкусом авокадо я не ела! Ни за что не буду, не нравится», — сказала Надежда.

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