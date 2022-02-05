Стройная и счастливая: Татьяна Навка блузке в полоску и джинсах появилась с дочкой на вечеринке

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она много работает и любит проводить время не только на льду, но и на тренировках. Но свободное время спортсменка посвящает близким и друзьям.

Примечательно, что не так давно она устроила себе отпуск. Но вернувшись в Москву Навка снова стала появляться на публике и щеголять в новых нарядах. Более того, она старается радовать дочку Надежду.

Татьяна дает наследнице хорошее образование. Также девочка занимается фигурным катанием, балетом и музыкой. Но 5 февраля она сводила дочку на детский праздник.

На вечеринке малышка смогла поиграть с детьми, приготовить пиццу и даже пасту. Надежда была в черной юбке-пачке и футболке с пайетками. Ее волосы были собраны в косу. Примечательно, что она в этот день ела все, что хотела и пила газировку.

А вот Навка облачилась в джинсы с высокой посадкой и блузку в полоску с вырезом. Она с радостью наблюдала за радостной дочкой.

«Правильное питание, диеты, ограничения… Но, есть святое! Еда приготовленная руками вашего ребенка. Большую часть времени слежу за питанием, но Надюше разрешаю радости детства: конфетки, шоколадки, вкусняшки и всякую вреднятину, конечно, не каждый день и в разумных пределах! А уж на дне рождении друзей тем более можно все… почти», — написала звезда.

Поклонники отметили, что фигуристка похорошела. Многие также одарили комплиментами и маму. «Красивые и довольные», «Копия папа», «Хорошенькая очень», «Умничка и трудяга», «Какая она у вас сладкая», «Какая милая кроха», «Просто чудо ребенок», — прокомментировали пост подписчики.

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