Остромодные тренды весны — высокие перчатки, комбинезоны и ботфорты: Водянова, Бузова и другие щеголяют в обновках

Имидж-стилист Алсу Арна в беседе с сайтом Teleprogramma.pro прокомментировала остромодные тренды, которые окажутся на пике популярности весной. Все модницы должны быть в курсе — это и укороченные пиджаки, и ботфорты, и платки с панамами, и юбки-макси, и высокие перчатки, и многое-многое другое.

Остромодно — укороченный пиджак

Весна обещает быть яркой, праздничной. Народ уже устал от «ковидных» ограничений и естественно, хотя бы через одежду многие пытаются жить более радостно за счет цвета и фактур — нарочитой нарядности.

«Если говорить о яркий трендах весны, то на первом месте окажутся пиджаки. Но обратите внимание, их длина укорачивается! Эта самая модная модель. Здесь добавляются и атласные лацканы. Ярко продемонстрировали этот тренд Модный дом Эльзы Скиапарелли и Balenciaga», — уточнила Алсу Арно.

Тренд на кокетство — высокие перчатки

Мегаженственный аксессуар, который стилисты рекомендуют первым модницам — высокие перчатки. Их можно сочетать, как с верхней одежной: пиджаками и куртками, так и с весенними луками: платьями и сарафанами.

«Такие перчатки подчеркнут вашу индивидуальность. Этот аксессуар можно дублировать в чулочно-носочной теме. Это тоже остромодный тренд перчатки и чулочки в одном цвете», — добавила имиджмейкер.

Чепцы, балаклавы и панамки

Естественно, дизайнеры не смогли обойти стороной и головные уборы. За последние годы этот аксессуар стали покупать даже те люди, которые десятилетиями их не носили.

«Еще зимой в тренде оказались балаклавы. И мы не хотим с ними прощаться весной. В балаклаве любая модница будет чувствовать себя уютно и комфортно. Также советую обратить внимание на чепец. К этому аксессуару некоторые дизайнеры добавляют вуаль, что делает чепец еще более интересным. Этот тренд просто обожает Ульяна Сергеенко. Ну а нейтральной историей будут панамки. Они скрещиваются с бейсболками. Также на пике популярности платки», — добавила Алсу.

К примеру, Наталья Водянова повязала платок на манер банданы, оставив у лица вьющиеся белокурые пряди.

Ботфорты на шнуровке, и обувь на платформе

Стилеобразующий элемент любого образа — это обувь. В этом сезоне продолжает «расти» платформа, чем она выше, тем лучше. Добавляется еще и яркий цвет — туфли, босоножки в тканевых и шелковых фактурах. На пике популярности модели Versace. На платформе можно купить и ботфорты. Новым трендом, закрепляющим свои позиции станет шнуровка.

Стефания Маликова покрасовалась в платье-водолазке в крупный рубчик и самых модных ботфортах, правда без шнуровки.

Облегающие комбинезоны

«Это очень смелый тренд, не каждая девушка решится в прогуливаться в комбинезоне, который подчеркивает каждую складочку. Зато с комбинезоном можно сочетать пиджак — это ультрамодно. Подойдут и крупные аксессуары, обувь на платформе. Мегахит — вырезы на комбинезоне», — подметила Арна.

По мелочам

Ну и немного общих трендов.

Среди фактур: пайетки, экокожа, сетка в коллекции Chanel;

Вместо велосипедок — бриджи: для модных, но не слишком смелых;

Долой мини — в топе длинные юбки;

Суперхит — ультрадлинная бахрома на сумках, на куртках, на юбках и джинсе;

Верхнее белье поверх основной одежды — микробра, топики;

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория моды», а также в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School, и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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