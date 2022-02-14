Умер режиссер «Охотников за привидениями» Айван Райтман

Стало известно о смерти канадского режиссера, создателя оригинальных «Охотников за привидениями» Айвана Райтмана.

Он скончался в возрасте 75-ти лет в своем особняке в Калифорнии.

О смерти режиссера сообщила его семья. Текст обращения близких покойного Айвана Райтмана опубликовал The Guardian, не уточнив причину смерти известного кинематографиста.

«Наша семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, который научил нас всегда искать волшебство в жизни, — говорится в заявлении детей Айвана Райтмана Джейсона, Кэтрин и Кэролайн. — Мы утешаемся тем, что его работа в качестве режиссера принесла смех и счастье бесчисленному множеству людей по всему миру.

В то время как мы скорбим в частном порядке, мы надеемся, что те, кто знал его по его фильмам, будут помнить его всегда».