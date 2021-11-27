Зрители объяснили сцены после титров в «Охотниках за привидениями: Наследники»

Поклонники легендарного фильма «Охотниках за привидениями» могут увидеть прямое продолжение дилогии в кинопрокате. Примечательно, что картина «Охотники за привидениями: Наследники» игнорирует женский перезапуск 2016 года.

У фильма есть логическое завершение. При этом у «Охотников за привидениями: Наследники» есть намек на сиквел, а также в ленте заключены две серии после титров.

Отметим, что не всем зрителям станут понятны эти серии. Поэтому преданные поклонники «Охотников за приведениями» «расшифровали» для тех, кто не знает или подзабыл, что было раньше с главными героями картины.

Так, первая серия отсылает нас к моменту, когда зритель впервые встретил доктора Питера Венкмана (Билл Мюррей) во время проверки экстрасенсорного восприятия двух своих учеников.

Ученики должны были угадать содержимое карточки, которую доктор держал, повернув ее к себе. Ученики либо отвечали правильно, либо получали удар током за неверный ответ.

В картине 1984 года Венкман ударяет студента, который на самом деле называет правильное содержимое карты, вместо симпатичной студентки, которая ошибается.

А в новой серии в качестве испытуемого находится сам доктор.

Вторая серия отсылает к удаленной сцене из фильма 1984 года. Действие происходит незадолго до встречи с Гозером в многоквартирном доме в Нью-Йорке. Джанин Мельниц (Энни Поттс) беседует с Эгоном Шпенглером (Гарольд Рамис), вручая ему монету. Эта монета оказывается сувениром с Всемирной выставки 1964 года во Флашинг-Медоуз.

Эта монета ее счастливая. Но Джанин отдает ее, так как сама этого хочет. Мельниц заявляет, что у нее есть еще. Об этом сообщает pluggedin.ru.

Фильм станет доступен в России со второго декабря.

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