Билл Мюррей вспомнил, как его обманом привели в фильм «Охотники за привидениями — 2»

70-летняя легенда Голливуда Билл Мюррей вернулся в кинофраншизу «Охотники за привидениями» — он появится в фильме «Наследники», который должен выйти в ноябре 2021 года, в своей культовой роли доктор Питера Вэнкмана. В новом интервью актер рассказал, что не смог пропустить ни одной части франшизы (даже в фильме с женским составом и Крисом Хемсвортом появился), но вот во вторую часть, вышедшую в 1989 году, его привели обманом.

Мужчина рассказал, что очень не хотел принимать участие в сиквеле и считал его ненужным.

«Я думал, что единственная причина, по которой кому-то понадобится еще один фильм, — это просто заработать денег. И я был, вероятно, самым незаинтересованным. Но меня все равно кто-то перехитрил», — рассказал Билл изданию Collider.

Он вспомнил, что создатели картины собрали всех актеров оригинального фильма вместе, и им было так весело, что, когда прозвучала идея снять продолжение, она показалась просто замечательной.

«Я подумал: «Святая корова, у нас все получится», — вспоминает Мюррей. — В итоге получилась не та история, которую они написали. В сиквел нас заполучили под ложным предлогом. У Гарольда (Рамиса, актера и сценариста картины. — Прим. авт.) была отличная идея, но к тому времени, как мы приступили к съемкам, я появился на площадке и подумал: «Что это, черт возьми? Что это такое?» Но мы уже снимали, поэтому нужно было придумать, как заставить это работать».

Актер подчеркнул, что первая часть нравится ему больше, чем вторая, и снимать ее было гораздо веселее. Стоит отметить, что сиквел не провалился в прокате, но, как это часто бывает, произвел уже не такой фурор, как первая часть.

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