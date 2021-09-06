Режиссер новых «Охотников за привидениями» рассказал, зачем продолжил франшизу

Джейсон Райтман хотел создать кино для всей семьи, так как вся его жизнь связана с этим фильмом.

11 ноября в российских кинотеатрах выйдет фантастический фильм «Охотники за привидениями: Наследники». Он является прямым продолжением оригинальных картин 1984 и 1989 годов. А еще преемственность заключается в том, что новую ленту снял режиссер Джейсон Райтман — сын Айвана Райтмана, который является создателем первых двух частей.

Представив свой фильм на мероприятии CinemaCon 2021, младший Райтман поделился, почему решил продолжить дело отца.

«Первые 40 лет моей жизни мне задавали один вопрос гораздо чаще, чем другие. И это был вопрос не когда я собираюсь жениться. И не когда у меня будут дети. Или даже не как у меня дела. Это было: собираюсь ли я снимать фильм «Охотники за привидениями». И в конце концов я это сделал. И в последние три года люди спрашивают: «О, что изменилось, почему?» И я всегда отвечаю одно и то же: была история, которую мне нужно было рассказать. Я хотел снять фильм для своего отца. И я хотел снять для своей дочери», — цитирует режиссера издание CinemaBlend.

Журналисты отмечают, что «Наследники» верны оригиналу и продолжают его идеи. Об этом говорит и то, что во франшизу вернулись Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Сигурни Уивер и Энни Поттс, снимавшиеся в «Охотниках» 80-х.

«Охотники за привидениями» — одна из тех редких франшиз, которые больше не принадлежат своим создателям. В отличие от любого другого фильма, который я когда-либо делал, он мне не принадлежит. Он не принадлежит моему отцу. Технически он принадлежит Sony, но на самом деле он принадлежит всем вам, — продолжил Джейсон Райтман. — Мы хотели снять фильм, в котором была бы загадка, в котором бы вы смеялись и пели бы заглавную песню, выходя из кинотеатра. Фильм, который можно посмотреть всей семьей».

Напомним, что в 2016 году компания Sony решила сделать ремейк «Охотников» и выпустила фильм с женским составом, но этот проект не принес существенной прибыли в прокате и был раскритикован зрителями. «Наследники» должны вернуть дух оригинальной франшизы, сочетающий комедию и мистику. По сюжету, группа современных детей найдет в старом доме автомобиль и оборудование тех самых охотников за привидениями. Это станет началом их собственного приключения в тайны потустороннего мира.

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