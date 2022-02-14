С Игоря Крутого требуют тридцать миллионов долларов через суд за обман с недвижимостью

В некрасивую историю попал именитый композитор и продюсер Игорь Крутой.

Наследники умершего в 2021 году олигарха Олега Бурлакова требуют с маэстро Игоря Крутого через суд компенсацию в тридцать миллионов долларов. Иск направлен в один из американских судов.

По словам наследников покойного Олега Бурлакова, Игорь Крутой обманул их семью во время сделки с недвижимостью.

В 2017-м году Игорь Крутой выставил на продажу особняк в Майами-Бич: 450 квадратных метров на острове миллиардеров Fisher Island с видом на залив, оценив его в 7,5 миллионов долларов.

Когда композитор получил деньги от Олега Бурлакова, начало твориться странное. Юристы Игоря Крутого нашли ошибки в договоре, и маэстро передумал выезжать из особняка.

После смерти Олега Бурлакова в 2021 году, Игорь Крутой вновь выставил особняк на продажу. Уже за 9 миллионов долларов.

После чего наследники олигарха и пошли в суд, как сообщает телеграм-канал Mash.

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