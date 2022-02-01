«Мои девчонки резвятся»: Игорь Крутой подловил, как его дочери от жены Ольги катаются с горки в Америке

Композитор Игорь Крутой не делает разницы между своей кровной дочерью Александрой и дочкой жены Ольги от первого брака Викторией.

Игорь Крутой много лет воспитывал Вику как родную, и дал ей свою фамилию. Обожает мэтр и свою внучку, дочку Виктории Дэми Роуз.

Всех троих наследниц маэстро показал на видео, которым поделился в микроблоге. Дочери и внучка Игоря Крутого катаются с горки во время прогулки в Америке.

«Начался самый короткий зимний месяц, после которого наконец-то наступит долгожданная весна! А пока, в ожидании мартовских солнечных лучей, мои девчонки резвятся морозным вечерком, заряжая меня хорошим настроением и миллионами улыбок! Чего и вам, мои дорогие подписчики, я хочу пожелать!» — подписал видео Игорь Крутой.

Напомним, не так давно Игорь Крутой вновь стал дедом. Внука мэтру подарил внебрачный сын Яков. Мальчика назвали в честь знаменитого дедушки — Игорем.

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