«Я отговаривал детей от этого выбора»: Игорь Крутой понежничал с маленьким внуком от внебрачного сына и озвучил его имя

Маэстро Игорь Крутой, полтора месяца назад вновь ставший дедом, поделился в микроблоге трогательным видео с участием своего маленького внука.

Звездный дедушка с удовольствием нянчится с наследником, которого ему подарил внебрачный сын Яков.

У маленького мальчика долго не было имени. Но наконец-то родители ребенка определились с этим вопросом.

Игорь Крутой рассказал, что он был против, чтобы внук носил такое имя.

«Самый маленький Крутой в возрасте полутора месяцев получил данное ему родителями имя — Игорь… Хотите верьте, хотите нет, но я отговаривал детей от этого выбора», — поделился Игорь Крутой.

Композитор считает, что быть его полным тезкой — это ответственность для мальчика, которая налагает на него некое обязательство стать музыкантом. Но дети все равно сделали по-своему, а деду просто предъявили свидетельство о рождении, в котором имя уже записано.

«Реакция Игорька на то, что он стал полным тезкой своего деда, была несколько неожиданной: он обделался и подмигнул Яше, чтобы тот его привел в норму», — добавил Игорь Крутой.

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