«В силу субъективных причин»: Игорь Крутой нелестно отозвался о талантах Андрея Малахова

Популярный композитор Игорь Крутой, который известен еще и отличным чувством юмора, поделился в микроблоге забавным видео, о котором почему-то вспомнил в зимние дни.

Ролик готовили друзья и знакомые Игоря Крутого по случаю дня рождения маэстро, которое отмечается 29 июля.

Под видео мэтр рассказал о том, что главные роли в шуточном фильме достались настоящим звездам, в число которых не попал телеведущий Андрей Малахов. В силу отсутствия у него таланта, требующегося для того, чтобы блистать на первых ролях.

«Сегодня вашему вниманию, мои дорогие подписчики, фрагмент фильма, посвященного моему дню рождения… В главных ролях — народный артист России Николай Цискаридзе, будущая народная артистка РФ Леночка, в ролях второго плана — даже не заслуженные артисты (в силу объективных и субъективных причин) Андрей Малахов и Александр Винокуров», — написал Игорь Крутой.

Он также отметил, что восхищается людьми, которые осмеливаются сниматься в подобных видео. Это свидетельствует о наличии у них самоиронии и способности, не взирая на статусы, остроумно посмеяться над собой и именинником.

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