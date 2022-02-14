Звезда сериала «День рождения Буржуя» Валерий Николаев госпитализирован в психиатрическую клинику

В специализированную лечебницу актер Валерий Николаев попал прямиком из спецприемника, где находился из-за езды без прав и в нетрезвом виде.

56-летний известный артист, экс-супруг Ирины Апексимовой Валерий Николаев госпитализирован в одну из психиатрических клиник Москвы.

Специалисты оказывают необходимую помощь своему буйному пациенту.

Интересно, что в специализированное лечебное учреждение Валерий Николаев был доставлен не из дома, а из отдела полиции.

Несколько дней назад артист попал в спецприемник, поскольку был задержан полицией за административное правонарушение. Валерий Николаев управлял машиной в нетрезвом состоянии и не имея при себе прав на вождение.

Как рассказал Валерий Николаев полицейским, у него возник конфликт с сокамерником. Тот облил артиста кипятком.

«Валерий Николаев написал на обидчика заявление. Однако позже артист стал неадекватно себя вести и пугать своим поведением других задержанных. Врачи, прибывшие для оказания помощи актеру, решили вызвать на место бригаду психиатрической помощи. Приехавшие на вызов санитары госпитализировали артиста в психиатрическую больницу», — цитирует kp.ru свой источник в правоохранительных органах.

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