«Хам!»: Валерий Николаев устроил скандал на съемках

Валерий Николаев стал участником нового сезона проекта «Танцы со звездами». Компанию на паркете ему составила Александра Акимова. В кулуарах шушукаются о том, что эмоциональный актер частенько спорит с партнершей по поводу тех или иных элементов при подготовке номеров. Не сдержал своих эмоций Николаев и в очередном выпуске шоу. Он бурно отреагировал на замечание режиссера Владимира Варнавы.

«Мы не роботы!.. По словам некоторых руководителей, а точнее одного исполнительного продюсера: я — хам! А я наслаждаюсь нашими горячими диалогами, в которых рождается истина. И мне хочется купаться в любви зрителей!» — высказался Николаев.

Напомним, накануне Валерия Николаева не пропустили на кинопремию «Золотой орел». Актера не было в списке гостей, но он пытался прорваться в зал, представившись представителем прессы.

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