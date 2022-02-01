«Мне не обидно»: Валерий Николаев — о недомолвках с Ильей Авербухом

Валерий Николаев долгое время не появлялся на экранах. Сейчас актер снова возвращается в кино. Артисту часто не нравятся картины, в которых ему предлагают играть, поэтому Николаев принял решение реализовывать свои задумки.
«Я каждый год снимался, просто качество этих сериалов оставляет желать лучшего. Сейчас реализую постепенно свои планы. 6-го марта заканчиваю проект, надеюсь, мы дойдем до финала. А 23 марта уже начинается картина, которую мы должны закончить до конца апреля. Потом начинаю снимать сам — апрель-май. Плюс летом еще одно кино в графике», — поделился актер со «СтарХитом».
Николаев долгое время был занят в спектакле «Ночь ее откровений» с Елизаветой Арзамасовой, однако позже актера заменили на Игоря Лифанова. Случилось это из-за конфликта артиста с мужем «папиной дочки» Ильей Авербухом.
«Так получилось, Лиза вышла замуж за Илью, а с у меня с ним была конфликтная ситуация после «Ледникового периода». Мы созвонились, но Авербух улетал в тот момент на какие-то соревнования. Потом договорились встретиться, но все как-то времени не нашлось. Он сейчас занят, да и я тоже. Но это не отменяет запланированную встречу, на самом деле там легко во всем этом деле разобраться. Поэтому, уверен, никаких проблем не будет. Да и Игорь Лифанов — прекрасный артист, пусть играет. Мне не обидно, я уже в общем-то и наигрался», — рассказал Валерий Николаев.
«Как раз на днях разговаривал с одним из руководителей лучшего, на мой взгляд, московского театра: договорились, что я покажу то, что хочу, во второй половине апреля — моноспектакль, где выступаю и артистом, и режиссером. Если понравится, то поначалу войду на разовые показы, а дальше видно будет», — рассказал актер.
Валерий Николаев участвует в новом сезоне шоу «Танцы со звездами». В эфире одной из программ актер признался, что вновь стал отцом.
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