«Мне не обидно»: Валерий Николаев — о недомолвках с Ильей Авербухом

Валерий Николаев долгое время не появлялся на экранах. Сейчас актер снова возвращается в кино. Артисту часто не нравятся картины, в которых ему предлагают играть, поэтому Николаев принял решение реализовывать свои задумки.

«Я каждый год снимался, просто качество этих сериалов оставляет желать лучшего. Сейчас реализую постепенно свои планы. 6-го марта заканчиваю проект, надеюсь, мы дойдем до финала. А 23 марта уже начинается картина, которую мы должны закончить до конца апреля. Потом начинаю снимать сам — апрель-май. Плюс летом еще одно кино в графике», — поделился актер со « СтарХитом ».

Сейчас Валерий Николаев планирует свое возвращение в театр.

«Как раз на днях разговаривал с одним из руководителей лучшего, на мой взгляд, московского театра: договорились, что я покажу то, что хочу, во второй половине апреля — моноспектакль, где выступаю и артистом, и режиссером. Если понравится, то поначалу войду на разовые показы, а дальше видно будет», — рассказал актер.

Валерий Николаев участвует в новом сезоне шоу «Танцы со звездами». В эфире одной из программ актер признался, что вновь стал отцом.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.