«Я же хулиган»: визит Валерия Николаева на «Золотой орел» закончился скандалом

В пятницу вечером на «Мосфильме» отгремела кинопремия «Золотой орел». В зале блистал весь цвет российского кинематографа – Филипп Янковский и Оксана Фандера, Федор Бондарчук и Паулина Андреева и многие другие. А вот актера Валерия Николаева, который получил небывалую популярность после выхода на экраны сериала «День рождения буржуя», в зал не пустили. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«У меня бейджик «Пресса». Я хотел снять видео, чтобы опубликовать в Инстаграме. Но, видимо, это никому не надо. Да меня постоянно не пускают. Я же хулиган и бандит!» — сказал Николаев.

Напомним, что в 2016-м году Валерий Николаев устроил ДТП в центре Москвы, увечья в котором получили несколько человек. Актер отсидел 15 суток и вновь принялся за старое. Свое поведение он тогда списал на депрессию.

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