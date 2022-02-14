«Кипяток лился неделю»: Лера Кудрявцева вспомнила, как едва не затопила соседей в своем доме

По словам телеведущей, ремонт обошелся ей в сумму более шестидесяти тысяч рублей.

Телеведущая Лера Кудрявцева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ озвучила сумму, которую потеряла после потопа в ее квартире, который, правда, сама же и устроила.

«Меня не было в Москве. В квартирах выключили горячую воду. У меня был бойлер, и я забыла выключить кран. Пошла вода. Кипяток лился неделю. Хорошо, что до соседей не дошло». Лера Кудрявцева

Как отметила Лера Кудрявцева, когда она зашла домой, то было все затоплено по колено. «В итоге за ремонт я отдала свыше шестидесяти тысяч рублей», — заметила Лера Кудрявцева.

Напомним, что Лера Кудрявцева замужем за известным хоккеистом Игорем Макаровым. У них есть совместная дочь Маша.

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