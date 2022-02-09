Лера Кудрявцева: «Певица Анастасия объяснит, из-за чего развелась с Юлианом»

12 февраля в 21.20 в студию шоу «Секрет на миллион» на НТВ придет певица Анастасия. Она откровенно расскажет о разводе с певцом Юлианом, объяснит, почему не родила ему ребенка, и признается, кто стал ее седьмым мужем.

Каких людей обычно любят? Удобных. Вежливых. Безотказных. Не умеющих сказать «нет» без объяснения причин. Сильные духом люди прекрасны, но не каждый готов иметь с ними дело — для этого нужно быть сильным самому.

— Я прямо говорю — это зависть, — комментирует Анастасия свои отношения с некоторыми коллегами по цеху.

Завидовать ей и правда можно: бешеная харизма, сильный голос, бесспорный талант. И ярко-рыжие, огненные волосы — фирменный стиль артистки с самого начала карьеры.

Конечно, воюет Анастасия далеко не со всеми коллегами. Так, с певцом Юлианом отношения у артистки сложились замечательные. Звезды нежно дружили много лет, а потом неожиданно для всех решили пожениться.

— Мы перепутали дружбу и влюбленность, — вздыхает Анастасия.

Увы, звездный брак быстро распался, однако добрые отношения бывшим супругам удалось сохранить. Восхищаюсь такими людьми — нужно быть достаточно мудрыми, чтобы сберечь дружбу, так и не переросшую в любовь.

— У меня ни разу в жизни не было свадебного платья и фаты! — откровенно признается Анастасия.

Неизвестно, чем закончился бы их с Юлианом брак, если бы Анастасия смогла родить любимому сына или дочь. Юлиан очень хотел стать отцом, но они с Анастасией встретились уже довольно взрослыми людьми, которым завести детей не так-то просто. К тому же дочь у Анастасии есть. К сожалению, видятся они нечасто: у Анны давно своя жизнь, а у Анастасии — своя. Обеих это устраивает — Анастасия всегда хотела, чтобы ее дочь выросла и стала самодостаточной и сильной личностью. Так и случилось.

Впрочем, одинокой себя Анастасия не чувствует. Она снова вышла замуж, причем за своего же бывшего! Пятый муж, с которым Анастасия рассталась, стал ее седьмым супругом. Сердцу не прикажешь, и иногда любовь возвращается, несмотря ни на что. Говорят, в одну реку нельзя войти дважды, но Анастасия рискнула. Такая уж натура — делает только то, что считает нужным, всегда и во всем.

— Я позвонила и сказала Володе: «Хочу домой», — вспоминает певица.

За спиной у Анастасии много браков, и хочется верить, что седьмой станет по-настоящему счастливым.

Впрочем, сейчас певицу больше волнуют дела хозяйственные, чем семейные — она занята «квартирным вопросом». Дом Анастасии несколько лет назад сгорел, поэтому она живет в гараже. Но не отчаивается! К счастью, рядом друзья, которые всегда готовы помочь.

Но если жизнь здесь и сейчас Анастасию вполне устраивает, то прошлое продолжает причинять ей боль. О чем молчит звезда девяностых? Что скрывает даже от самых близких людей? И решится ли расстаться со своей тайной за один миллион рублей?

Узнаете совсем скоро — 12 февраля в 21.20 на НТВ.

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