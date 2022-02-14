«Ты спишь со светом?»: Кудрявцева — о Распутиной, которая платит за электроэнергию 120 тысяч рублей

Телеведущая Лера Кудрявцева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ удивилась, что певица Маша Распутина бездумно расстается с деньгами.

«Всеми платежками в нашей семье занимается муж. Однажды, когда он болел, я заплатила за свет 120 тысяч рублей за месяц. Мне сказали, сколько надо заплатить, — я заплатила. Все. Я в это не вмешивалась». Маша Распутина

«Ты спишь со светом, что ли? Откуда такая сумма? Я хочу Машу наставить на путь истинный. Она платит и не знает, за что», — заявила Лера Кудрявцева.

«А еще мой муж построил дом для охраны за 20 тысяч долларов около нашего особняка. Благодаря этому хотели не платить в будущем за охрану. И вдруг поменялся в нашем коттеджном поселке управляющий. И нам пришлось платить за охрану еще отдельно», — заявила Маша Распутина.

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Напомним, что Маша Распутина замужем за продюсером Виктором Захаровым. У нее две дочери от разных браков.

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