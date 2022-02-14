Гостиная с дровяным камином, мини-лифт: Веденеева устроила экскурсию по трехэтажному таунхаусу

Телеведущая Татьяна Веденеева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о ремонте в своем трехэтажном таунхаусе. Также она провела экскурсию по дому.

Дом, надо признать, поражает изяществом. Столовая совмещена с кухней, просторная гостиная с дровяным камином. Осталось доделать детали – лепнину над камином и отделку персонального лифта. Главная достопримечательность — лестница. Ее привезли из старого театра.

«Ремонт у меня длился почти два года. Я не делала «умного дома». У меня есть на лестнице с датчиками движения светильники. Я поставила мини-лифт, потому что люди не молодеют с возрастом. У меня есть маленький лифт, который доходит до третьего этажа. Ну если вдруг ногу подвернул или сломал, чтобы не бегать по лестнице. Или не надо из гардеробной на втором этаже, где моя спальня, таскать чемодан по лестнице». Татьяна Веденеева

Как отметила Татьяна Веденеева, при ремонте сама активно участвовала в создании интерьера. «У меня дома все в одном стиле», — заявила Веденеева.

Напомним, что Татьяна Веденеева – заслуженная артистка России. В этом году ей исполнится 69 лет.

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