«Мы долго не разводились»: Веденеева вспомнила, как прогнала второго мужа к беременной любовнице

Актриса и телеведущая Татьяна Веденеева в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась со своим вторым мужем – бизнесменом Юрием Бегаловым.
«Мой второй муж был женат, когда мы познакомились. В то время открылась Тюменская нефтяная биржа. Он был одним из ее руководителей. Мы встретились в программе «Утро». У него был нефтяной бизнес. По образованию он юрист.
В итоге Юра стал спонсором одного из фестивалей, который я вела. Мне подарили путевку в Испанию. Там у нас случился роман. Он каждый день в номер ко мне заказывал цветы. Этим он меня, конечно, обезоружил. Я не думала, будет ли он надежным и крепким в наших отношениях. Просто сильно влюбилась».
Как отметила Татьяна Веденеева, они очень хотели общих детей и она даже была беременна.
«Произошла трагедия. Мы поехали на рыбалку. Там я упала с горки в воду. Была в тот момент на четвертом месяце беременности. Ребенок в итоге не родился. Больше я уже не смогла забеременеть.
Через годы у мужа появилась девушка, любовница. Узнала я случайно. Он разбросал бумаги. Стала их собирать и увидела несколько странных пунктов: покупка вещей, аренда квартиры. Я спросила, что это все значит, а он был очень недоволен.
Вскоре добрые люди мне все рассказали. Мы стали жить врозь и долго потом еще не разводились. Общались по поводу бизнеса. У него вскоре от любовницы родился сын», — заявила актриса.
Напомним, что многие знают Татьяну Веденееву как тетю Таню из программы «Спокойной ночи, малыши!». Также за ее плечами несколько ролей в кино.