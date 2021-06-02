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«Мы долго не разводились»: Веденеева вспомнила, как прогнала второго мужа к беременной любовнице

По словам актрисы, она тяжело переживала эту историю.

«Мы долго не разводились»: Веденеева вспомнила, как прогнала второго мужа к беременной любовнице
Татьяна Веденеева. Фото: Globallookpress.com

Актриса и телеведущая Татьяна Веденеева в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась со своим вторым мужем – бизнесменом Юрием Бегаловым.

Татьяна Веденеева со вторым мужем
Татьяна Веденеева со вторым мужем. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Мой второй муж был женат, когда мы познакомились. В то время открылась Тюменская нефтяная биржа. Он был одним из ее руководителей. Мы встретились в программе «Утро». У него был нефтяной бизнес. По образованию он юрист.

В итоге Юра стал спонсором одного из фестивалей, который я вела. Мне подарили путевку в Испанию. Там у нас случился роман. Он каждый день в номер ко мне заказывал цветы. Этим он меня, конечно, обезоружил. Я не думала, будет ли он надежным и крепким в наших отношениях. Просто сильно влюбилась».

Татьяна Веденеева

Как отметила Татьяна Веденеева, они очень хотели общих детей  и она даже была беременна.

«Произошла трагедия. Мы поехали на рыбалку. Там я упала с горки в воду. Была в тот момент на четвертом месяце беременности. Ребенок в итоге не родился. Больше я уже не смогла забеременеть.

Через годы у мужа появилась девушка, любовница. Узнала я случайно. Он разбросал бумаги. Стала их собирать и увидела несколько странных пунктов: покупка вещей, аренда квартиры. Я спросила, что это все значит, а он был очень недоволен.

Вскоре добрые люди мне все рассказали. Мы стали жить врозь и долго потом еще не разводились. Общались по поводу бизнеса. У него вскоре от любовницы родился сын», — заявила актриса.

Напомним, что многие знают Татьяну Веденееву как тетю Таню из программы «Спокойной ночи, малыши!». Также за ее плечами несколько ролей в кино.

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