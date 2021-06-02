«Мы долго не разводились»: Веденеева вспомнила, как прогнала второго мужа к беременной любовнице

«Мой второй муж был женат, когда мы познакомились. В то время открылась Тюменская нефтяная биржа. Он был одним из ее руководителей. Мы встретились в программе «Утро». У него был нефтяной бизнес. По образованию он юрист.

В итоге Юра стал спонсором одного из фестивалей, который я вела. Мне подарили путевку в Испанию. Там у нас случился роман. Он каждый день в номер ко мне заказывал цветы. Этим он меня, конечно, обезоружил. Я не думала, будет ли он надежным и крепким в наших отношениях. Просто сильно влюбилась».