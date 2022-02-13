«Не повод расстраиваться»: на шоу «Маска» названо имя первого участника, которого готовы разоблачить и выгнать судьи

На проекте «Маска» определился первый номинант третьего сезона на вылет.

В канун Дня святого Валентина на НТВ стартовал третий сезон самого засекреченного и охраняемого проекта – шоу «Маска».

После выступления первой пятерки участников, по правилам программы, состоялось голосование, и был выбран номинант на разоблачение.

Им стал участник шоу «Маска», выступающий в костюме Лошади.

«А это значит, что с остальными мы увидимся в следующей программе, — сказал ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров. — Дорогая Лошадь, это не повод расстраиваться. У тебя уже есть поклонники. Ждем тебя на финальном голосовании».

Стоит напомнить, что после выступления Лошади Тимур Родригез заявил, что судьи догадались, кто прячется под этой маской. Озвучивать свои предположения жюри не стало.

Вторым номинантом на вылет стал Пончик. В финале программы станет известен третий номинант. Кого-то из них спасут жюри, кого-то – зрители, а с одного маска будет сорвана.

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