«Мороз по коже от этой роскоши»: Валерия восхитилась участником шоу «Маска» в костюме Осьминога

В это воскресенье, 13 февраля, на НТВ состоялся премьерный выпуск третьего сезона популярного шоу «Маска».
Открыл его Пес. А вторым участником, вышедшим на сцену проекта, стал Осьминог. Он поразил судей своим роскошным костюмом.
«О! какой костюм. Роскошный Осьминог. Это что-то с чем-то», — восторгались члены жюри.
«У меня просто мороз по коже от этой роскоши», — сказала певица Валерия.
Осьминог исполнил песню Ольги Бузовой «Мало половин».
«Я знаю, кто это, – прокричал после выступления Филипп Киркоров. — Неужели эта фантастическая певица пришла к нам в проект – в Маску пришла Аида Гарифуллина. Осьминог гениальный, правда, браво!»
Другие судьи предположили, что под маской Осьминога может выступать Елена Темникова, Ирина Понаровская и Алиса Мон.
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