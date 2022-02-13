«Мороз по коже от этой роскоши»: Валерия восхитилась участником шоу «Маска» в костюме Осьминога

На НТВ стартовал третий сезон самого засекреченного проекта.

В это воскресенье, 13 февраля, на НТВ состоялся премьерный выпуск третьего сезона популярного шоу «Маска».

Открыл его Пес. А вторым участником, вышедшим на сцену проекта, стал Осьминог. Он поразил судей своим роскошным костюмом.

«О! какой костюм. Роскошный Осьминог. Это что-то с чем-то», — восторгались члены жюри. «У меня просто мороз по коже от этой роскоши», — сказала певица Валерия.

Осьминог исполнил песню Ольги Бузовой «Мало половин».

«Я знаю, кто это, – прокричал после выступления Филипп Киркоров. — Неужели эта фантастическая певица пришла к нам в проект – в Маску пришла Аида Гарифуллина. Осьминог гениальный, правда, браво!»

Другие судьи предположили, что под маской Осьминога может выступать Елена Темникова, Ирина Понаровская и Алиса Мон.

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