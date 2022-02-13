«Однозначно, самец»: Киркоров обратился к участнику шоу «Маска», открывшему третий сезон

Члены жюри проекта уже начали делать первые предположения о том, кто может прятаться под масками.

В канун Дня влюбленных на НТВ стартовал третий сезон самого засекреченного шоу «Маска».

Первым участником, вышедшим на сцену третьего сезона проекта, стал Пес. Он исполнил песню на английском языке. Ну а затем члены жюри выдвинули свои предположения по поводу того, кто может скрываться под этой маской.

«А пес, однозначно, самец! – оценил участника Филипп Киркоров. – Стопроцентный мужчина! Главное, у него такие интонации! А сучка у вас есть?» «Да, по Псу видно, что это альфа-самец», – поддержала председателя жюри Регина Тодоренко.

Она выдвинула предположение, что в маске Пса — рэпер ST. Регина Тодоренко заявила, что тот пел на английском, чтобы скрыть особенности своей дикции.

По мнению же другого члена жюри, певицы Валерии, в маске Пса может быть Денис Клявер.

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