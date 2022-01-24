Павлин, Пес, Пончик, Монстрик и другие: НТВ объявил костюмы нового сезона шоу «Маска»

В третьем сезоне удивлять поклонников самого засекреченного проекта НТВ будут четырнадцать участников.

Тринадцатого февраля на НТВ стартует третий сезон популярного проекта — шоу «Маска». Стало известно, в костюмах каких персонажей будут удивлять зрителей и запутывать жюри, участники проекта.

Итак, на сцену «Маски» выйдут четырнадцать новых героев — Джокер, Дракон, Козерог, Леопард, Лошадь, Малыш, Монстрик, Мухомор, Осьминог, Павлин, Пес, Пончик, Пчела и Сфинкс.

Как и в предыдущих двух сезонах, под масками будут скрываться всем хорошо известные личности — звезды эстрады, кино телевидения, спорта, соцсетей.

Имена участников шоу «Маска», род их деятельности, возраст будут храниться в строжайшем секрете. Все, что смогут узнать члены жюри — это подсказки от самих героев и их голоса, которыми они будут исполнять песни.

Напомним, жюри проекта будет состоять из пяти человек. Имена четырех хорошо известны — это Филипп Киркоров, певица Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. Имя пятого судьи станет известно в канун первого эфира шоу «Маска».

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