Какая легкая: Климова в белых кроссовках и брюках с лампасами устроила танцы с Безруковым

Звезда театра и кино Екатерина Климова анонсировала свой новый спектакль, с которым собирается на гастроли по городам России.

«Дорогие друзья, со спектаклем «Казанова.Ars Vivendi» едем в феврале на гастроли!» — сообщила Екатерина Климова в микроблоге.

Публикацию актриса сопроводила видео, на котором запечатлела фрагмент репетиции. Ее партнер – известный артист и режиссер Сергей Безруков.

Вместе они станцевали под ритмичную музыку. Екатерина Климова, облаченная в свитшот, брюки с лампасами и белые кроссовки, красиво двигается, а вот Сергей Безруков, по мнению пользователей Сети своей партнерше в хореографии сильно уступает.

«Екатерина, браво! А Сергей как-то вяло движется… Хотя я обожаю вас обоих», «Какие вы с Сергеем клевые», «Ну, как же прикольно. Да, еще и рядом мой любимый Безруков», «С такой легкостью и пластикой танцуете! Можно залипнуть», — высказались в Сети.

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