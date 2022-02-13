«Будем готовы»: молодая жена Сергея Безрукова рассказала об усыновлении

Сергей Безруков и Анна Матисон – многодетные родители. Режиссер родила популярному актеру дочку Машу и двух сыновей – Степана и Василия. Младшему Васе всего полгода. Недавно пара задумалась о том, чтобы в семье появился четвертый малыш.

По словам Анны, это случится, когда старшие дети немного подрастут.

«У нас есть такие планы. Сейчас у нас трое малышей, маленькому всего полгодика. Я думаю, что как только мы выйдем на такой уровень, когда будем готовы, то обязательно это сделаем», — цитирует «Комсомольская правда» Матисон.

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Напомним, на днях пара отметилась на красной дорожке в кинотеатре. Супруги вышли в свет, чтобы посмотреть премьеру фильма «Смерть на Ниле».

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