Яблоко от яблоньки: Климова в узких джинсах и жакете пришла на модный показ со старшей дочкой

Екатерина Климова уже много лет снимается в кино. Она может похвастаться ролями в картинах «Мы из будущего», Побег«, «Свидание» и других. Более того, у актрисы насыщенная личная жизнь.

Она три раза была замужем и является многодетной мамой. От Игоря Петренко у нее растут сыновья Матвей и Корней, от брака с Гелой Масхи есть дочка Изабелла. А от первого мужа-ювелира Ильи Хорошилова у нее есть взрослая дочка Елизавета.

Обычно Климова много работает. Однако свободное время актриса всегда посвящает детям. Порой она даже выходит с ними в свет. На этот раз артистка решила посетить показ мод. На красной дорожке она предстала в узких джинсах и черном жакете. Кроссовки дополнили ее повседневный аутфит. Она подчеркнула свои стройные ноги. На мероприятии Екатерина встретила свою подругу.

Но компанию актрисе составила старшая дочка. Елизавета облачилась в песочное пальто. Она с нетерпением ждала начала шоу. Оказалось, что они пришли на презентацию коллекции нижнего белья.

Поклонники поразились тому, как Климова похожа с наследницей. И это при том, что Елизавета недавно перекрасилась в блондинку. «Ну такие классные», «Ой, Лиза прям ваша копия», «Вам тоже блонд пойдет», «Классно, когда такие теплые отношения с дочкой», Ну просто слов нет«, «Крутые», «Екатерина, вы такая тростинка», — прокомментировали пост подписчики.

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