«Красивая! Но будто другой человек!»: Стриженова показалась с утра заспанной без макияжа и укладки

Екатерина Стриженова – кумир миллионов российских зрителей. Для многих сограждан ведущая и артистка является примером для подражания в построении крепких семейных отношений. Кроме того, звезда отлично выглядит для своих 53 лет.

В личном блоге знаменитость доказала, что ее приятная красота – вовсе не является секретом профессионального света во время эфира или качественного макияжа.

На выложенном в Instagram видео, где она делает анонс предстоящей онлайн-беседы, Стриженова появляется в пижаме, без капли краски на лице и без укладки. Ровно такой, какими бывают все женщины спросонья.

«Как же вам хорошо без макияжа! Красивая! Но будто другой человек!», «Вам очень идет естественность», «Какая натуральная и милая», — откликнулись пользователи Сети.

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