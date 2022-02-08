«Подбираем пояс к блузе»: Стриженова в разноцветном наряде решала сложную стилевую задачку и не справилась

Телеведущая долго выбирала подходящий аксессуар, но не смогла.

Телеведущая Екатерина Стриженова рано утром выходит в прямой эфир, чтобы разбудить своими новостями страну. Каждое свое появление перед экраном журналистка тщательно продумывает, выбирая, что именно надеть.

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В этот раз модная телеведущая поставила перед собой непростую стилевую задачку – подобрать ремень к очень яркой вещи – разноцветной блузке с абстрактным принтом. Окрас наряда больше походил на палитру художника, на которой он смелыми мазками смешивал тона.

«Этот? Нет?», — примеряя на талию один за другим, искала нужны ремень Стриженова. А под видео в своем аккаунте объяснила: «Подбираем пояс к блузе».

Звезда экрана потерпела фиаско. Ни один из имеющихся аксессуаров не подошел – операторы за кадром забраковали. В итоге телеведущая переоделась в темный жакет, снизив градус весенней яркости в своем образе.

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