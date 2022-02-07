Хромченко предостерегала: Стриженова рискнула примерить с юбкой-карандашом блузу «опасного» цвета

Екатерина Стриженова появилась в «Останкино» на съемках в костюме-двойке, состоящим из юбки-карандаша и жилета на пуговицах оттенка графита. С ним в комплект ведущая выбрала туфельки на шпильке с узким мысом и блузу с жабо и рюшами оттенка шафрана.

Стоит отметить, что Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» предупреждала дам, которые хотят приобрести одежду в желтых тонах, быть с ними осторожными.

«Если вы выбираете желтый цвет, нужно быть крайне аккуратными, независимо от того, как вы природно окрашены. У желтого цвета есть вредная особенность — видоизменять цвет лица, поэтому все обновки желтого цвета нужно выбирать только при дневном свете», — советовала модный эксперт.

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