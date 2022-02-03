Актуальный тренд: 53-летняя Стриженова в блузке с накладным воротничком покрасовалась в «Останкино»

Телеведущая продемонстрировала модный и элегантный образ на работе. Стилист Марина Морикова оценила ее лук и назвала актуальным.

Екатерина Стриженова играет в театре, а также уже много лет работает на телевидении. Она привыкла всегда выглядеть безупречно.

Так как на нее постоянно обращены взоры зрителей, артистка старается не только заряжать их хорошим настроением, но и радовать своим видом. Она не скрывает, что наряды для нее подбирают стилисты. Порой звезда демонстрирует яркие платья или костюмы.

После отпуска на Мальдивах Стриженова с новыми силами вернулась в «Останкино». Не так давно она восхитила поклонников, облачившись в шифоновое платье в горох.

А вот накануне в студии телеведущая предстала в юбке-футляре и блузке в тонкую полоску. Образ дополнил накладной кожаный воротник. 53-летняя звезда эфира сделала акцент на тонкие щиколотки. Примечательно, что вертикальная полоска визуально стройнит, о чем ранее говорила Эвелина Хромченко.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Екатерина. Многие адресовали ей комплименты. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Марина Морикова.

«Тренд на накладные воротнички переходит из сезона в сезон и сохранит свою актуальность на сезон весна-лето 2022. Этот аксессуар легок в использовании и способен оживить даже самый простой комплект одежды. Такие воротнички относятся к стилистике 60-х-70-х годов. Сейчас эти модные направления особенно популярны. Надо отметить, что стилисты для Екатерины подобрали идеальную по форме и масштабу отложной воротничок из мягкой кожи. Он делает обычный образ „белый верх-черный низ“ интересным. Кроме того, выстраивается цветовая вертикаль во всем комплекте одежды, что делает весь образ гармоничным и элегантным. Приятно, что один и тот же воротничок можно применять также для комплектов со свитерами, водолазками, платьями.

Так как этот аксессуар находится всегда в портретной зоне при выборе „своего“ воротничка необходимо учитывать цветотип внешности, черты лица и особенности фигуры. Например, объемный и широкий воротничок может увеличить плечи и зону декольте. Я бы также рекомендовала отложные воротнички всем тем, кто ведет прямые эфиры, онлайн трансляции, где задействуется портретная зона. Это верный способ обратить на себя внимание и продемонстрировать креативность», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Морикова — стилист. Она занимается стилизацией гардероба и коммерческими съемками для брендов и красивых мероприятий. Ее стрит-стайл и работы размещают ведущие мировые фэшен паблики. Образование получила в Британской высшей школе дизайна, Fashinology styling school (стилизация мужского и женского гардеробов), Имидж студии Константина Богомолова (г.Рига). Опыт работы стилистом — 3 года.

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