Все готово: Алена Рапунцель показала кроватку и пеленальный столик будущего сына в бело-голубых тонах

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель совсем скоро во второй раз станет мамой.

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель 8 марта вновь станет мамой. По крайней мере, врачи обозначили именно этот день, как предварительную дату родов Алены Рапунцель.

Экс-участница проекта уже все подготовила к появлению малыша на свет. По ее словам, почти ничего покупать не пришлось.

Новорожденный ребенок будет наследовать вещи своего старшего брата Богдана, трехлетнего сына Алены Рапунцель от Ильи Яббарова.

Алена Рапунцель показала в микроблоге люльку и пеленальный столик малыша. Для детской мебели Алена Рапунцель отдала часть своей комнаты с мужем Ильей Семиным.

Кроватка стоит у окна, столик – у стены.

Все оформлено в традиционных для мальчиков цветах — голубом, синем с добавлением белых оттенков. Выглядит все очень нежно.

«Остается ждать тебя здесь, сынок», — подписала кадры в сторис микроблога Алена Рапунцель.

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