«Это был для меня выстрел»: беременная Алена Рапунцель в ужасе из-за блокировки своего миллионного аккаунта в Instagram

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель призналась, что ей было очень сложно принять ситуацию.

Социальная сеть Instagram по очереди блокирует аккаунты блогеров-миллионников. Дошла очередь и до экс-участницы «Дома-2» беременной Алены Рапунцель.

Через сутки после блокировки Алена вышла на связь с подписчиками уже во вновь созданном аккаунте. На него пока подписались чуть больше двух тысяч человек.

У заблокированного аккаунта Алены Рапунцель было порядка полутора миллионов фолловеров. Беременная Алена Рапунцель не стала скрывать, что очень расстроена.

«Вчера это был для меня выстрел, — поделилась эмоциями Алена Рапунцель. — Мой аккаунт пал под обстрелом Instagram. Сейчас он находится на проверке, его заблокировал сам Instagram. По какой причине, еще неизвестно. Он живой, он дышит, но почему он отключен и сколько времени ждать, неизвестно. Мне абсолютно не хочется терять каждого из вас, потому что впереди важное событие в моей жизни. Мне не было это очень трудно вчера принять и сейчас трудно. Но велкам!»

Напомним, ранее блокировке подверглись аккаунты экс-участников «Дома-2» Иры Пинчук, Арая Чобаняна, Саши Черно, Таты Блюменкранц и других.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.