«Смысл моей жизни»: Алена Рапунцель показала подросшего сына от Ильи Яббарова

Накануне сынишке Алены Рапунцель из «Дома-2», Богдану, исполнилось три года.

Седьмого февраля бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель отмечала день рождения своего сына Богдана. Мальчику исполнилось три года.

Алена Рапунцель поздравила Богдана публично, разместив на своей страничке в Instagram совместное фото с ним.

Малыш в кадре ест меренгу, которой украшен его именинный торт.

«Ровно 3 года назад я впервые ощутила на себе всю радость родов, появился на свет мой Богдан. Я все ему сегодня сказала лично, а Instagram он, конечно, читать не умеет, поэтому расписывать здесь много не буду. Скажу одно: он смысл моей жизни, и я не знаю, как я жила до его появления. Люблю, сынок, безумно тебя», — написала Алена Рапунцель под фото.

Напомним, Богдан родился от отношений Алены Рапунцель с экс-участником «Дома-2» Ильей Яббаровым. Малыш появился на свет, когда Алена Рапунцель была настоящей звездой проекта.

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