«Единственная фотография»: Алена Рапунцель из «Дома-2» впервые показала своего отца

Папа экс-участницы проекта Алены Рапунцель очень рано ушел из жизни.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель решилась рассказать подписчикам микроблога о своем отце.

Она призналась, что периодически вспоминает и грустит о нем. В сторис микроблога Алена Рапунцель показала архивное фото, на котором предстала вместе со своим отцом.

«А вот единственная фотография моего папы у меня. Его не стало, когда ему было 33 года. Я — единственная дочка. Мама его капец как любила. Меня не растил отчим. У меня не было другого дяди, кто заменил бы мне родного отца. Мама больше не смогла жить с кем-то после папы», — поделилась Алена Рапунцель.

Экс-участница проекта добавила, что силой воли и характером она пошла в своего отца.

Помимо единственной фотографии, у Алены есть еще и видеокассета с записью папы, которую она периодически пересматривает.

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