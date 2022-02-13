«Как девочка»: жена Михайлова с новой прической очаровала поклонников

Инна Михайлова вместе с мужем и дочками улетела на отдых в Дубай.

Стас Михайлов после успешной операции на аппендицит улетел вместе со своей семьей оздоравливаться и получать заряд солнечной энергии в Дубай.

Перед поездкой его жена Инна Михайлова наведалась в салон красоты и вернулась оттуда преображенной. Возлюбленная певца укоротила длину волос и сделала челку. В этом образе вместе с супругом и дочкой Евой она запечатлелась в ресторане курорта.

Новый облик Инны Михайловой очаровал ее поклонников, многие заметили, что смена стайла позитивно отразилась на ее внешности, убрав визуально несколько лет.

«Очень красиво с новой прической. Как девочка. Трудно даже распознать, где вы, а где Ева!», «Молоденькая такая с новой прической», «Все очень хорошенькие, а Инна все моложе», — похвалили фолловеры.

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