Одинаково красивы, и будто близняшки: жена Стаса Михайлова запечатлелась со старшей дочкой от футболиста

Жена музыканта Стаса Михайлова Инна Михайлова в свои 48 лет выглядит невероятно молодой и цветущей. Красавица с титулом «Мисс Кировоград-1990» рядом со своей старшей дочерью, 22-летней Евой Канчельскис, выглядит ровесницей, а порой и близняшкой. Они любят фотографироваться вместе, и поклонникам снова представилась возможность их сравнить и поразиться невероятному сходству.

Мама и дочь в одинаковых одеждах, — Инна, правда, накинула не черный, а бежевый кардиган, — позировали на селфи. При взгляде на них многие наверняка бы подумали, что это, скорее, сестры, а не родительница с ребенком — они обе на одно лицо, будто близнецы.

Отметим, что Ева Канчельскис – средняя дочка Инны Михайловой. В первом браке с футболистом Андреем Канчельскисом у нее есть взрослый сын Андрей, а в союзе с певцом Стасом Михайловым она стала мамой еще дважды, родив дочек Иванну и Марию.

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